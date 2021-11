Køyreskulelærar tiltalt for overgrep mot elev

innenriks

Overgrepet skal ifølgje tiltalen ha skjedd i Drammen sommaren 2020. Ifølgje tiltalen skal køyreskulelæraren ha onanert guten. Guten skal ha vorte så redd at han ikkje klarte å gjere motstand, skriv Drammens Tidende.

Køyreskulelæraren er no tiltalt for grov aktlaus valdtekt og for å ha skaffa seg seksuell omgang ved misbruk av stillinga si.

Forsvararen til mannen, advokat Martin Smith, seier at klienten hans ikkje erkjenner straffskuld.

Mannen har ikkje jobba som køyrelærar sidan skulen vart kjend med siktinga.

Rettssaka startar i Buskerud tingrett i Drammen 11. januar neste år. Retten har sett av tre dagar til saka.

(©NPK)