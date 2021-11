Nakstad fryktar framleis auke i innleggingar: – Kan bli krevjande

innenriks

– Det er klart at sjukehusa vil merke påkjenninga dersom dette held seg oppe over tid. Bekymringa vår er knytt til om innleggingane held fram med å auke og folk i tillegg blir sjuke av andre luftvegsinfeksjonar. Totalsummen kan bli veldig krevjande, seier assisterande helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Måndag vart det registrert 1.335 nye koronasmitta i Noreg. Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 1.029 koronasmitta per dag. Tilsvarande snitt for sju dagar sidan låg på 644.

Samtidig aukar talet på koronainnleggingar på sjukehusa. I helga gjorde talet på innlagde eit byks slik at det måndag var 168 koronapasientar på sjukehusa – 47 fleire enn fredag. Tysdag har talet gått ned til 163.

– Smittetrenden er ikkje så positiv akkurat no. Vi har hatt stabile tal for innleggingar, men vi ser no at det aukar, seier Nakstad.

(©NPK)