innenriks

Passasjerane må framleis rekne med forseinkingar på grunn av redusert fart over staden, opplyser Bane Nor.

Dei opplyste først at all trafikk mellom Lundamo og Melhus på Dovrebanen var stengd på grunn av eit jordras. Då geoteknikarar kom til staden, viste det seg at raset var eit fleire meter djupt søkkjehol.

