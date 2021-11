Trondheim kommune tilrår bruk av munnbind

innenriks

– Dette gjeld spesielt på buss eller anna offentleg transportmiddel der ein blir sitjande eller ståande tett på kvarandre over litt tid, seier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Det har vore ein generell auke i talet på smitta på landsbasis, inkludert Trondheim.

Kommunen meiner situasjonen per no ikkje blir oppfatta å vere så alvorleg at det er grunnlag for å setje avgrensingar i form av lokal forskrift.

Kommunen opplyser at det er elevar i vidaregåande skule som dominerer med 26 prosent av dei smitta i Trondheim den siste veka. Deretter følgjer elevar i barneskulen med 21 prosent. Aldersgruppa over 65 år utgjer 6 prosent, medan knappe 2 prosent av dei totalt påviste koronatilfella førre veke var i barnehagar.

– Cirka 20 prosent har ukjend smittekjelde slik at det er også sirkulerande smitte i samfunnet som ikkje er kjent, ifølgje Røsstad.

Ho minner om at god handhygiene og avstand til andre også er viktige bidrag for å hindre at smitten spreier seg.

196 personar vart gjennom helga registrert med koronasmitte i Trondheim kommune. Måndag låg 13 pasientar med koronasmitte innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim.

