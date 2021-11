Mange redaktørar har opplevd at eigarane har gripe inn i redaksjonelle prosessar

innenriks

118 av 296 ansvarlege redaktørar har svart på undersøkinga frå Norsk Redaktørforening (NR), skriv Kampanje.

Innblandinga har skjedd ein eller fleire gonger. Assisterande generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i NR seier at dette er urovekkjande.

– Eigarar skal ikkje gripe inn i redaksjonelle prosessar. Undersøkinga tyder på at det er behov for meir kunnskap på dette området, seier ho.

Blant andre funn i undersøkinga oppgir 15 prosent at dei har litt for svak eller kritisk svak innverknad, og 76 prosent oppgir at eigarane er lydhøyre for synspunkt.

