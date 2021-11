Mistenkjeleg gjenstand ved Vangen skule på Voss var ufarleg

innenriks

Skulen vart stengd som følgje av funnet, men opnar igjen klokka 10.30 onsdag, skriv Avisa Hordaland.

– Det var snakk om ein type batteripakke, men akkurat kva det er, er eg usikker på, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt onsdag morgon.

Rektor Åshild Søvik Underdal beskriv gjenstanden som eit samansurium av batteri og leidningar som var surra saman.

Ho seier at dei treng litt tid på morgonen for å planleggje dagen, og at dei no førebur seg på korleis dei skal møte elevane.

(©NPK)