Nakstad: Alle må følgje råda for å få smitten ned

Etter at smittetala og talet på innlagde koronapasientar lenge heldt seg lågt etter gjenopninga, er tala igjen stigande.

Det siste døgnet er det registrert 1.626 koronasmitta i Noreg. Samtidig var 163 koronapasientar tysdag innlagde på norske sjukehus.

– Og då er vi i ein litt annan situasjon, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Han seier det er viktig at vi følgjer dei råda som er gitt for at vi ikkje skal hamne i ein situasjon der det må komme nasjonale tiltak igjen. Nakstad trekkjer fram ei undersøking som viser at seks av ti held seg heime når dei er sjuke.

– Det betyr at fire av ti ikkje gjer det, og det er litt for mange. Klarer vi å teste oss når vi får symptom og seier frå til dei vi har vore i kontakt med, kan det kanskje åleine vere nok til å få smittetrenden til å gå ned.

Med stigande smitte- og innleggingstal, samtidig som det truleg kjem ein influensasesong ved nyttårstider, er dette ein trend som må snuast, dersom vi skal kunne leve som normalt.

– Viss vi ikkje får snudd den trenden, og presset på helsetenesta blir så stort at det ikkje går utan store konsekvensar, så må vi innføre nasjonale råd og kanskje nasjonale tiltak, viss vi kjem så langt.

– Vi er alle tente med å få kontroll på dette, og det skal ikkje så mykje til, fordi vi har så god draghjelp frå vaksinen allereie, seier Nakstad.

