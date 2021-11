Regjeringa vil vurdere framtida til Moss Lufthavn Rygge

innenriks

Til Stortinget opplyser samferdselsministeren at regjeringa ønskjer å setje ned eit uavhengig utval for å sjå på framtidig kapasitet på Oslo lufthamn, melder NRK.

Dette inneber mellom anna om ei tredje rullebane bør byggjast der, eller at Rygge skal takast i bruk som ein avlastingsflyplass.

Den sivile flytrafikken ved Moss Lufthavn Rygge vart lagd ned i 2017. Den omdiskuterte flypassasjeravgifta, som vart innført på alle flygingar frå norske flyplassar i 2016, vart mellom anna oppgitt som grunn då Ryanair la ned all trafikken sin frå Rygge.

No pressar ei Facebook-gruppe med 35.000 medlemmer på for ei gjenopning av kommersiell drift ved lufthamna.

– Det går ikkje an å sjå på at ein slik flyplass står som eit monument over kor gale det kan gå når politikarane ballar det til med famøse vedtak, seier Tor Magnus Seglsten i gruppa «Vi som ønsker Rygge flyplass gjenåpnet».

I september skreiv Moss Avis at Moss Lufthavn Rygge er til sals. Jotunfjell Partners, som har sete som eigarar sidan 2017, sel både terminalbygg, parkeringshus og flyoppstillingsplassar. Målet er å få selt i år.

(©NPK)