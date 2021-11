Støre vil «reparere sår» i forholdet til svenskar: – Dette må vi ta tak i

innenriks

– Eg vil seie så tydeleg som eg kan til dei svenske vennene våre at Noreg er eit trygt og godt land å jobbe i. Det er ein del lærdommar frå pandemitida som vi skal ta med oss for å reparere nokon sår som har oppstått, seier Støre til NTB.

På norsk side av grensa til Sverige melder mange arbeidsplassar om «svenskemangel» og at svenskar kvir seg for å komme tilbake for å jobbe som følgje av Noregs strenge grensepolitikk under pandemien.

– Det er enno ein del mentale sperringar som sit igjen. Vi veit at det er veldig alvorleg, seier dagleg leiar Trond Erik Grundt i Grensetenesta, eit samarbeid mellom Noreg og Sverige, til NRK.

Reiser til Stockholm

Statsministeren har merka seg utfordringane, og lovar å ta tak i problemet.

– Eg har hatt kontakt med den svenske kollegaen min Stefan Löfven gjennom desse månadene, og det er ikkje noko tvil om at dette er noko vi skal ta tak i. Derfor kjem det første offisielle statsbesøket for meg som statsminister til å bli til Stockholm, seier han.

Støre er onsdag i København i samband med Nordisk råd og møter i Nordisk ministerråd. I eit møte med dei nordiske kollegaene sine, vart dei stengde grensene eit tema.

– Tiltaka vi har sett inn under pandemien, er på grunn av pandemien. Eg trur ingen av oss vil ha nokon tiltak på grensene som ikkje er nødvendige, sa Danmarks statsminister Mette Fredriksen.

Ho understreka at ho håpar at folk stoler på at dei nordiske landa ikkje har endra syn på grensesamarbeidet.

Ønskjer betre dialog

Sveriges statsminister Stefan Löfven går snart av, og den svenske regjeringa sende i staden handelsminister Anna Hallberg til København.

Ho er tydeleg på at ting ikkje har fungert bra under pandemien.

– Eg trur vi har lært ein del her, og eg trur det er veldig viktig at vi kan kommunisere viss vi ser kvar vi har feila, og kva vi kan gjere med det, seier ho.

Ho meiner dialogen må styrkjast.

– Det er behov for eit felles nordisk rammeverk, ein nordisk grensemekanisme, som ikkje berre sikrar utveksling av informasjon, men også pragmatisk dialog i god tid før avgjerdene som omhandlar grensene blir tekne, seier ho.

Forsvarar tiltaka

Støre understrekar at tiltaka som har vore på grensa under pandemien har vore nødvendige.

– Ei regjering som får ein pandemi i fanget har éi hovudoppgåve, og det er å verne innbyggjarane. Det har vi støtta, dei grepa som er tekne. Du kontrollerer importsmitten, det er ikkje noko alternativ. Men då må ein vere desto meir framoverlent til å komme tilbake til ein normalsituasjon når det er mogleg, seier han.

Det er ikkje varsla nokon dato for når Støre dreg til Stockholm.

