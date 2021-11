Under halvparten av norske kyrkjer har tjuverialarm

innenriks

Kvart fjerde år gjennomfører KA kyrkjekontrollar, og årets kontroll viser at berre 47 prosent av kyrkjene i landet har tjuverialarm, skriv Vårt Land.

– Vi synest det er altfor lågt. Sikringa av kyrkjebygg er ein kamp mot budsjetta. Kommunane skal finansiere det, i tillegg til statlege insentiv. Desse har i størst grad retta seg inn mot branntryggleik i kyrkjene, seier Ingrid Staurheim, fagdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kyrkjelege verksemder.

Kontrollen viser at 78 prosent av kyrkjene i landet har eit brannvarslingssystem som er intakt. Staurheim påpeikar at dette kan ha større konsekvensar. Mannen som tok seg inn i Fjære kyrkje tende mellom anna på to salmebøker, men flammane spreidde seg ikkje.

– Slik innbrot og tjuveri kan henge nært saman, heng derfor også varslingssystema nært saman. Slik kan brannalarmar òg avdekkje innbrot, og innbrotsalarmar kan avdekkje brannar, slik som skjedde i Sel kyrkje på Dombås, seier Staurheim.

