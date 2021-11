Undersøking: Fleire er meir fornøgde med norske helsetenester

innenriks

– I sum kan vi seie at innbyggjarane har vorte meir fornøgde med helsetenester, men mindre fornøgde med utdanningstenester. Likevel er tilfredsheita med både det statlege og kommunale tenestetilbodet jamt over høgt, samanfattar Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, som står bak undersøkinga.

Tilfredsheita aukar for kommunale helsetenester, politi, forsvar og sjukehus, men går ned for universitet og høgskular.

Grunnskulen gjer det markant dårlegare enn før, men her oppgir dei som ikkje har barn i grunnskulen, at dei er mindre tilfredse enn dei som har barn der.

Innbyggjarar i utkantkommunar mindre fornøgde

Det er forskjellar i kor fornøgde folk er ut frå kvar dei bur.

Alt i alt har det vore ein marginal nedgang i tilfredsheita på kommunale og statlege tenester frå 2019 til 2021. På fylkesnivå skil Troms og Finnmark seg ut med lågast skår på både det statlege og kommunale tenestetilbodet.

Generelt er innbyggjarar i dei minst sentrale kommunane i Noreg mindre fornøgde med kvaliteten på det heilskaplege tenestetilbodet enn dei som bur i dei mest sentrale kommunane.

Ser ein på tenestene kvar for seg, er til dømes innbyggjarane i sentrale kommunar mest fornøgde med politi og sjukehus, medan innbyggjarane i dei minst sentrale kommunane er mest fornøgde med sjukeheimen.

Lita tru på moglegheita til å påverke

Generelt har folk låg tru på at dei kan vere med på å påverke politiske avgjerder, men samtidig er mange innbyggjarar stort sett samde i at det offentlege tilbyr tenester av høg kvalitet.

Spørsmål om moglegheit for påverknad har ikkje vorte stilt i tidlegare undersøkingar, og det er derfor ikkje mogleg å samanlikne med tidlegare år.

