Verneombod stengjer barnevernskontor for møte med brukarar

innenriks

– Bekymringa vår er at alvorlege truslar og drap kan skje i dei lokala der tilsette jobbar i dag, skriv verneombodet i eit varsel.

BT skreiv i oktober at dei lokale verneomboda hadde varsla kommunen om at dei ville stengje kontoret frå 2. november av tryggingsårsaker. Dette har no skjedd, skriv BA.

Det er drapet på Nav-kontoret i byen som er bakteppet for uroa. Verneombodet kan ikkje sjå at barnevernet er noko mindre utsett.

– Tilsette i tenesta er no urolege for tryggleiken sin i eksisterande lokale, skriv dei.

Det blir opp til arbeidstilsynet å vurdere om og når lokala kan opnast igjen.

(©NPK)