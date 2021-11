83 nye koronasmitta registrert i Bergen

innenriks

Onsdag vart det meldt om 41 nye registrerte smitta i Bergen. Torsdag melder Bergen kommune at 83 nye personar er registrert smitta med koronavirus.

60 er nærkontaktar, to er importsmitte og 21 har ukjend smitteveg.

Berre åtte av dei smitta er over 50 år.

Smittevernoverlege Marit Voltersvik seier at ho for augneblinken ikkje vil tilrå nye befolkningsretta tiltak i Bergen, fordi talet på smitta per 100.000 innbyggjarar framleis ligg under landsgjennomsnittet – og langt under andre storbyar som no opplever høge smittetal.

– Ved vurdering av tiltak må vi òg ta med andre forhold, til dømes sjukehusinnleggingar, vaksinedekning og belastning på helsetenestene. Vi følgjer utviklinga nøye og ser særleg at det no er aukande press på mange helsetenester, seier Voltersvik.

I alt 1.175 personar testa seg i Bergen kommune onsdag.

