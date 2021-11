Bøndene får 200 millionar ekstra i investeringsstøtte

innenriks

Dei 200 millionane kjem som ekstra pengar over statsbudsjettet for neste år, og skal rettast særleg mot små og mellomstore bruk.

– Eg er glad for at vi har funne ekstra pengar til dette. Det betyr at endå fleire bønder kan komme i gang med nødvendige investeringar for framtida, og vi legg endå betre til rette for eit levande landbruk i heile landet, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i ei pressemelding.

Ho påpeikar at investeringsbehovet i jordbruket er stort. Fleire stader har pengane til investeringar vorte søkte på og delt ut allereie på vårparten, ifølgje landbruksministeren.

Totalt vil investeringsstøtta for neste år vere på 879,5 millionar.

