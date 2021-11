Budsjettløft på 100 millionar for nye ladestasjonar

innenriks

– Vi går i gang med ei oppgradering av ladeinfrastrukturen med éin gong, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Saman med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lovar han no 100 millionar kroner meir til utbygging av ladeinfrastruktur når den nye regjeringa måndag legg fram forslaga sine til endringar i statsbudsjettet for 2022.

Dei øyremerkte midlane skal gå via Enova.

Nygård er overtydd om at satsinga vil bidra til utsleppskutt.

– Det er viktig at vi får ein infrastruktur som gjer at elbilen kan nyttast i heile landet, seier han.

Marknadssvikt

Også den borgarlege regjeringa opna for støtte til ladestasjonar frå Enova, men hadde som utgangspunkt at utbygginga av ladeinfrastruktur skulle vere marknadsbasert.

Eide meiner for sin del at det er nødvendig å kompensere for marknadssvikt – både for å sikre at utbygginga går raskt nok til at klimamålet for 2030 blir nådd, og for å sikre at det blir bygd ut ladestasjonar i heile landet.

– Ladestasjonane skal komme der dei ikkje kjem naturleg i marknaden, seier Eide til NTB.

– Kvar hentar de pengane frå?

– Det er ei budsjettprioritering. Det er ikkje nøyaktig 100 millionar kroner som blir tekne frå éin stad. Men innanfor omprioriteringane i budsjettet så blir 100 millionar kroner tilgjengeleg.

Elbilmoms

I Hurdalsplattforma varslar Ap og Sp at det skal innførast moms på beløp over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbilar. Samtidig har Ap foreslått at desse nye momsinntektene kan brukast nettopp til å byggje ut nye ladestasjonar.

Men Eide vil ikkje svare på om den nye momsen på dyre elbilar blir innført alt i 2022.

– Det kan eg ikkje seie noko om før budsjettet kjem, seier han.

Eit anna løfte i Hurdalsplattforma er at alle kommunar skal ha minst éin hurtigladestasjon innan 2023. I tillegg har regjeringa lova å komme med ein nasjonal ladestrategi.

Statens vegvesen og Miljødirektoratet er no i gang med å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag for ladestrategien, opplyser Nygård. Kunnskapsgrunnlaget skal vere ferdig innan 1. mars 2022.

– Så vil det danne grunnlaget for at vi skal kunne lage ein nasjonal ladeinfrastrukturplan, seier samferdselsministeren.

Taust om CO2-avgift

Eit anna spenningsmoment er kva regjeringa vil gjere med drivstoffavgiftene.

Men her vil Eide og Nygård ikkje leke svaret.

– Det tek vi også måndag. Det blir spennande, seier Eide.

Han lovar likevel at budsjettopplegget til den nye regjeringa vil sikre minst like store utsleppskutt i vegtransporten som budsjettforslaget til den borgarlege regjeringa.

– Ja, det vil det nok, seier Eide.

– Men vi skal komme tilbake til det. Eg trur ikkje vi kan seie noko meir om det før budsjettet kjem, seier han og legg til at det er summen av mange tiltak som avgjer.

Høgre, KrF og Venstre gjekk i det opphavlege budsjettforslaget sitt inn for å auke CO2-avgifta med så mykje som 28 prosent i 2022. Dei tre partia gjorde det samtidig klart at dei ikkje ville skjerme bensin og diesel frå denne avgiftsauken.

Ap og Sp har derimot varsla ein reduksjon i drivstoffavgiftene.

(©NPK)