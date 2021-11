Finland overtek presidentverva i Nordisk råd

innenriks

Tuomioja var sist president for Nordisk råd i 2008. Han har sete i rådet sidan 1970, bortsett frå tida han har vore statsråd. Tuomioja er òg medlem av presidiet i rådet.

Den påtroppande presidenten ønskjer å byggje vidare på kontinuiteten i det nordiske samarbeidet.

– Det betyr at vi held fram med å jobbe med å avskaffe grensehinder, og at vi held fram med å jobbe for ei berekraftig utvikling, økologisk, økonomisk og på sosialområdet, seier Tuomioja i ei pressemelding.

Lulu Ranne blir visepresident i rådet.

(©NPK)