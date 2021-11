Nav kan ha nekta sjukepengar til sjukmelde som skulle hatt det

innenriks

Det var ei kvinne frå Smøla som tok kampen med Nav heilt opp til den øvste domstolen i landet, skriv Dagens Næringsliv (DN). Ho var delvis sjukmeld i den eine av dei to jobbane sine i 2017 og rekna med å få utbetalt sjukepengar fordi ho ikkje makta å jobbe.

Etter ordlyden i lova var kravet at ho måtte vere 20 prosent arbeidsufør for å ha krav på sjukepengar. Nav meinte likevel at kvinna, sidan ho ikkje mista meir enn 18 prosent av inntekta si, ikkje hadde hadde krav på sjukepengar.

At det var eit avvik mellom lønn og stillingsprosent, kom av at kvinna hadde lågast lønn i den jobben ho klarte å utføre. Nav viste til sine eigne rundskriv, som igjen lente seg på den interne tolkinga av folketrygdlova.

Høgsterett meiner dette rundskrivet ikkje var godt nok forankra i lova. Nav tek førebels dommen til etterretning.

– Vi har registrert dommen i Høgsterett, og vi treng noko tid til å sjå nærare på denne og kva han betyr for Nav-praksisen før vi kan uttale oss, skriv fungerande avdelingsdirektør i ytingsavdelinga Liv Tove Espedal i ein e-post til DN.

