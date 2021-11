Vinteren har vorte to månader kortare i Bodø

innenriks

Ein klimanormal er eit gjennomsnitt av vêret over ein periode på 30 år. Desse periodane blir brukte for å samanlikne endringar i klimaet, og no har meteorologane rekna ut kor mykje kortare vinteren har vorte i Noreg, skriv NRK.

Klimaforskarane i Meteorologisk institutt har komme fram til at vinteren har vorte svært mykje kortare enkelte stader. Det gjeld mellom anna i kystbyen Bodø, der forskarane anslår at vinteren har vorte heile to månader kortare.

Den meteorologiske definisjonen av vinter er talet på dagar med null grader eller mindre.

– Dei områda der vinteren allereie var marginal, har hatt størst endring, typisk maritime strøk langs kysten, seier Hans Olav Hygen, meteorolog og avdelingsleiar for klimatenester ved Meteorologisk institutt, til rikskringkastinga.

I Oslo har vinteren vorte tre veker kortare, og det same er tilfelle for Tromsø. I framtida spår forskarane at vinteren somme stader vil bli heilt marginal eller borte.

– Bergen er eit døme der dei allereie ikkje har vinter etter definisjonen, seier Hygen og legg til:

– Dei vedvarande stabile vintrane som mange var vande til før, vil bli historiske.

