BA: 58-åring dømt til 19 års fengsel for dobbeltdrapet i Bergen

innenriks

Det skriv Bergensavisen.

I tillegg er ei 34 år gammal nattevakt på hospitset dømt til 17 års fengsel, medan ein 24 år gammal mann er dømd til ni års fengsel.

Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje Helen Kvandal (29) vart funne drepne ved Osavatnet i Bergen 13. januar i fjor, men politiet meiner at drapa vart gjort på eit hospits dagen i førevegen.

Ifølgje tiltalen vart dei drepne på hospitset med kniv og øks. Under rettssaka erkjende 58-åringen straffskuld for begge drapa.

Der sa han ifølgje Bergens Tidende at bakgrunnen for drapa var at han kjende seg lurt etter at kjærastparet ikkje skal ha betalt han tilbake etter at han lånte dei hasj som dei kunne selje for å få råd til julegåver.

Aktor bad under rettssaka om 20 års forvaring for den 58 år gamle mannen.