Frp kritisk til LO-støtte

Det viser ei kartlegging VG har gjort av rapportert støtte på partifinansiering.no. Tala inkluderer støtte til lokallag og fylkeslag.

Frp-leiar Sylvi Listhaug er kritisk til at regjeringa som ein av sine første saker etter valet vil doble fagforeiningsfrådraget over to år.

– Dette er vel premien etter valkampen for alle dei pengane som vart pumpa inn på raudgrøn side. Her får dei valuta for pengane, seier Listhaug til VG.

Ho understrekar at Frp ikkje er imot skattelettar.

– Alle bør få skattelettar og ein bør ikkje bli premiert berre fordi ein er medlem i LO eller ein annan organisasjon.

VGs kartlegging viser at Arbeidarpartiet har fått 25,8 millionar kroner, Sp 5,8 millionar, SV 8,3 millionar og AUF 2,4 millionar kroner i støtte. Samtidig har Høgre fått 13,9 millionar kroner frå aksjeselskap, i tillegg til litt støtte frå formuande personar. Frp har fått 4,4 millionar kroner.

Gjennom to år vil regjeringa doble fagforeiningsfrådraget frå dagens 3.850 til 7.700 kroner, som vil gi ein skattelette på inntil 850 kroner for fagorganiserte.

