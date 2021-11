Kristenleiarar: Oljeverksemd er ikkje eit trusspørsmål

innenriks

Misjonssambandet er blant dei som ikkje ønskjer å kritisere den norske oljeleitinga.

– Vi meiner det er viktig å oppmode til ei god forvaltning av skaparverket, men vi har ikkje eit grunnlag i kristen etikk for å konkludere med at all oljeleiting er etisk kritikkverdig, skriv fungerande generalsekretær Espen Ottosen i ein e-post til Dagen.

– Rolla vår er ikkje å komme med partipolitiske konklusjonar, skriv Ottosen.

Tidlegare denne veka bad biskop i Møre bispedømme, Ingeborg Midttømme, regjeringa om å stanse all oljeleiting.

– Det finst nok olje i verda, sa Midttømme.

Ho er ein av fleire lobbyistar frå Den norske kyrkja som har reist til klimatoppmøtet i Glasgow.

Dagen har vore i kontakt med ei rekkje leiarar utanfor Den norske kyrkja for å høyre om dei vil gå like langt som biskopen.

Verken Pinserørsla, Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet, Misjonskirken, Laget NKSS eller Den katolske kyrkja seier at dei har teke eit standpunkt rundt den norske oljeleitinga.

Generalsekretær i Laget NKSS, Karl Johan Kjøde, vik ikkje ta eit radikalt standpunkt rundt den norske oljeleitinga.

– Det blir førebels ikkje opplevd som eit trusspørsmål, men det kan bli det når Den norske kyrkja uttaler seg så sterkt, seier han til Dagen.

(©NPK)