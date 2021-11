Oslo vil ikkje ta frå elsparkesykkelaktørar utleigeløyvet

innenriks

Oslo kommune opplyser til NRK at dei er fornøgd med svara frå utleigarane.

Selskapa hadde frist til sist søndag med å bevise at dei følgjer dei nye reglane om eit maksimalt tal på 667 elsparkesyklar i drift.

Det var i slutten av oktober at Aftenposten skreiv at Bymiljøetaten etter å ha overvaka talet på elsparkesyklar, kom fram til at fleire utleigarar hadde fleire sparkesyklar i drift enn dei har lov til. Derfor sende dei ut eit brev til Ryde, Sharebike, Bydue, Tier og Voi der utleigarane vart bedne om å forklare seg.

I verste fall kunne selskapa ha vorte fråtekne utleigeløyvet.

Aktørane sjølv hevda at systema til kommunen talde feil. Bymiljøetaten meinte på si side at om talet ikkje stemmer, er dette aktørane sin eigen feil sidan etaten har nytta aktørane sine eigne trafikkdata.

