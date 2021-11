Røkke opnar for å seie frå seg full kontroll over Aker

innenriks

Det fordrar likevel at Røkke får mykje betre betalt enn dagens aksjekurs, skriv han og Aker-sjef Øyvind Eriksen i eit aksjonærbrev, ifølgje E24.

«En mulighet kan vere å fusjonere med ein partner eller et eksternt selskap som priser Aker basert på dets underliggende verdier, inkludert vekstpotensialet vi tror ligger i våre investeringer. Dette vil gi alle aksjonærer et løft i egne verdier, og ein plattform for fremtidig verdiskaping», heiter det i brevet.

Eriksen utdjupar i eit intervju med E24 at eigardelen til Røkke-selskapet TRG Holding på to tredelar av aksjane i Aker kan reduserast dersom nokon viser rett betalingsevne og engasjement for framtidsutsiktene til selskapet.

– Viss det er andre der ute som ser dei same underliggjande verdiane og moglegheitene som oss, så er TRG opne for ein litt mindre kontrollerande eigardel, for å skape rom for den rette medeigaren, seier Eriksen.

(©NPK)