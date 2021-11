TV 2 vann fjernkontroll-søksmål mot Altibox

innenriks

Altibox får òg forbod mot å produsere, marknadsføre og tilby ein ny fjernkontroll med ein knapp for ein tredjepart utan at denne fjernkontrollen òg har ein knapp for TV 2, skriv Kampanje.

Forbodet varer seinast til 31. mars 2022, då den noverande avtalen mellom selskapa går ut.

Altibox må òg betale sakskostnader på over ein halv million kroner.

– Vi er fornøgde med at retten slår fast at Altibox ikkje på nokon måte har opptredd illojalt overfor TV 2, men er elles noko overraska over nokre av slutningane til tingretten, seier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox.

Selskapet har framleis ikkje avgjort om dei vil anke dommen.

