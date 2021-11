Talet på uføretrygda held seg stabilt

innenriks

Endringane frå i fjor er òg små, og delen har berre auka med 0,1 prosentpoeng, viser nye kvartalstal frå Nav fredag.

Ved utgangen av september 2021 fekk 360.000 personar i alderen 18–67 år uføretrygd. Det er ein nedgang på 660 personar frå utgangen av juni. Samanlikna med for eitt år sidan var det ein auke på 2.800 personar.

– Både talet og delen mottakarar av uføretrygd har auka over fleire år, men i 2021 har både delen og talet stabilisert seg. Dette kjem av særleg av at fleire har fått forlengd perioden med arbeidsavklaringspengar under pandemien, og dermed har færre enn normalt gått over til å få uføretrygd, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Det blir færre eldre uføretrygda, medan det er ein auke i aldersgruppa 30–39 år.

Agder toppar statistikken med 14,2 prosent av befolkninga mellom 18 og 67 år på uføretrygd. Delen er lågast i Oslo, der talet er 6,2 prosent.

