Tidlegare Nidaros-redaktør tok sluttpakke

– Eg valde å inngå ein sluttavtale med Nidaros og Amedia. Det var eit frivillig val eg tok for å løyse opp i ein vanskeleg situasjon, opplyser Holst til Medier24.

Noverande redaktør Stig Jakobsen er glad for at saka no er avslutta.

– Eg synest det er fint at denne saka har fått ei løysing som begge partar er fornøgde med. Vanja har vore god og eg ønskjer ho all lykke til vidare, seier Jakobsen til nettstaden.

Holst var tidlegare redaktør i Nidaros, men gjekk av i mai. Årsaka var at Holst meinte at styret blanda seg inn i hennar redaksjonelle val.

