Tromsø innfører fleire strenge koronatiltak

Munnbindkravet vil gjelde alle stader innandørs der ein ikkje kan halde avstand til andre, eksempelvis butikkar, fellesareal på kjøpesenter, kollektivtrafikk, taxi og på serveringsstader når ein ikkje sit på plassen sin.

Det blir òg innført krav om at private arrangement på offentleg stad skal ha eit maksimaltal på 100 personar.

Kravet om heimekontor gjeld der ein ikkje er avhengig av fysisk oppmøte på arbeidsplassen.

Tiltaka trer i kraft gjennom forskrift frå og med tysdag neste veke. Forskrifta skal då godkjennast i eit ekstraordinært kommunestyremøte.

Kommunen innfører òg ei tilråding om å redusere sosiale kontaktar, og om å ha maksimalt 30 menneske på besøk under private samankomstar heime.

Idrett, kultur og uteliv blir ramma

Også idretten og kulturlivet vil få avgrensingar. Kommunen tilrår at turneringar og stemne for utøvarar over 18 år blir avlyste eller utsette, men det er høve til å gjennomføre enkeltkampar.

For arrangement med deltakarar under 18 år er tilrådinga at berre foreldre er med som publikum og at ein sikrar smittevern i til dømes køar med avstand mellom folk.

Serveringsbransjen må gå tilbake til bordbestilling og servering og bestilling ved borda. Om nødvendig må utestadene vurdere å avgrense gjestetalet.

Kommunen ber òg om at ein ved kor- og korpsøvingar har eit særskilt fokus på smittevern og avstand, og at symjehallar og treningssenter òg informerer dei besøkjande om smitteverntiltaka.

Ingen sluttdato

Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem seier det førebels ikkje er sett nokon sluttdato for tiltaka.

– Utfordringa når vi skal forme ut desse tiltaka, er at dei kan måtte vare ei stund fordi smitten er aktiv, går inn i ein vintersesong og har mange element som gjer oss usikre på når vi kan oppheve dei, seier ho.

Ho opplyser ar ein førebels har eit tovekersperspektiv på tiltaka, men at det må vurderast fortløpande når ein ser om effekten blir slik ein håpar på.

Kommunen har prøvd å lage tiltaka slik at dei blir minst mogleg inngripande, men samtidig effektive.

– Målet er ikkje å slå ned smitten, slik det har vore tidlegare, men å avgrense belastninga på helsevesenet og få ned smittetrykket, seier ho.