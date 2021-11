Vinmonopolet vil vurdere å fjerne treliters papp-vodka

innenriks

Treliters vodka-boksar på Vinmonopolet har dei siste dagane vekt oppsikt blant organisasjonar som arbeider mot rusmisbruk. No krev Rusfeltets samarbeidsorgan Actis og alkovettorganisasjonen Av-og-til at Vinmonopolet fjernar treliterboksane frå hyllene.

– Å selje litervis med sprit er som å be om auka skadar og problem som følgje av alkohol, seier fungerande generalsekretær i Actis, Lars F. Hjetland til Dagbladet.

Det var Vårt Land som først omtalte denne saka.

Han meiner erfaringane er eintydige frå då trelitersboksar med pappvin kom for sal og salet auka betydeleg. No fryktar han at det same vil skje med sprit.

– Viss ikkje Vinmonopolet fjernar dette, vil vi ta det opp med helseministeren, seier Hjetland.

Vinmonopolets kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen har forståing for bekymringa, men seier at Vinmonopolet er forplikta til å likebehandle grossistane.

– Så lenge dette er eit lovleg produkt, har vi få moglegheiter til å stoppe salet av det utan vidare, seier han, men han legg til at polet likevel vil vurdere om dette salet kan stoppast.

Han opplyser at trelitersvodka første gong vart lansert i Vinmonopolets bestillingsutval allereie i 2003. I fjor selde polet 145.000 liter av dette produktet, det svarer nesten til 5.000 kartongar.

(©NPK)