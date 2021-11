17-åring dømd for å ha køyrt 179 kilometer i timen i 80-sone

innenriks

Jenta, som ikkje hadde førarkort, forklarte i retten at ho lånte Teslaen til familien då dei var bortreist i slutten av juni, skriv Adresseavisen.

Ho ville tøffe seg for ei venninne då ho braut fartsgrensa med 99 kilometer i timen på ein fylkesveg like aust for Trondheim. Ein video av råkøyringa, som vart filma av venninna til jenta, hamna etter kvart i hendene til politiet.

17-åringen er no i Trøndelag tingrett dømd til 40 timars samfunnsstraff og ei bot på 6.000 kroner. Ho blir i tillegg frådømd retten til førarkort fram til ho er 20 år.

