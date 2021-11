Advokatar til streik mot låge salærsatsar

innenriks

Frode Sulland i Advokatforeningens aksjonskomité stadfestar streiken til AdvokatWatch og seier at aksjonen vil starte tysdag morgon.

Aksjonen går ut på at det ikkje vil bli godteke berammelser i nye straffesaker for Høgsterett. Saker som allereie er dagsett blir ikkje ramma av aksjonen. Per no er det dagsett straffesaker fram til 16. desember.

I regjeringsforslaget til statsbudsjett blir det foreslått å auke rettshjelpssatsen med 22 kroner, medan Advokatforeningens krav var ein auke frå 1.085 kroner til 1.560 kroner.

– Denne streiken vil vare så lenge det er nødvendig for å oppnå dei krava vi har. Det er umogleg for oss å seie kor lenge han vil vare, det er avhengig av kva som skjer med behandlinga av budsjettet på Stortinget. Det er det endelege budsjettet som avgjer kor langvarig dette blir, seier Sulland.

