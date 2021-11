Budsjettet får klimaslakt – regjeringa innrømmer at det blir mindre CO2-kutt

innenriks

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) innrømmer måndag kveld overfor Dagens Næringsliv at regjeringa leverer mindre CO2-kutt enn i forslaget Solberg-regjeringa har til budsjett.

– Ja, viss du samanliknar med det budsjettet ho la fram, så er vi ærlegare på at det er litt mindre. Men det er betre enn det ho leverte. Så viss du samanliknar reelt med 2021, så er den ei forbetring, seier han.

Ifølgje DN vil budsjettet føre til 1,5 til 2 millionar tonn meir utslepp av CO2 enn viss forslaget frå Solberg-regjeringa hadde vorte ståande.

Dette får SV til å reagere

Det er særleg forslaget om å skjerme bensin og diesel frå auka CO2-avgift som får SV til å reagere.

I budsjettforslaget går Ap og Sp inn for å nulle ut ein stor del av avgiftsauken for bensin og diesel ved å kutte i vegbruksavgifta og trafikkforsikringsavgifta.

– Det inneber ei tydeleg svekking av klimapolitikken. Det er sjølvsagt ikkje noko vi kan vere med på, seier Kaski til NTB.

Ho varslar no tøffe budsjettforhandlingar i Stortinget.

– Vi må ha eit budsjett som forsterkar klimapolitikken, og som kuttar meir utslepp enn det Solberg-regjeringa la opp til.

Svekte effekt

I budsjettforslaget blir det stadfesta at forslaget om kutt i vegbruksavgifta vil svekkje klimaeffekten til budsjettet.

Totalt sett blir det anslått at utsleppskutta vil bli redusert med 1,5–2,0 millionar tonn CO2 fram mot 2030 viss regjeringa held fram med å kompensere for auka CO2-avgift i same grad.

– Det vil gjere det vanskelegare å nå klimamåla, ikkje enklare, seier Venstre-nestleiar Sveinung Rotevatn til NTB.

Han meiner budsjettforslaget passar dårleg med den profilen hans etterfølgjer som klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap), har prøvd å fronte på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

– Eide kan ikkje stå i Glasgow og snakke om grøn omstilling og at verda må gjere meir, samtidig som Trygve Slagsvold Vedum står på Stortingets talarstol og gjer det motsette, seier Rotevatn.

– Dette lovar veldig dårleg for klimainnsatsen dei neste fire åra, seier han.

Støre: – Kraftige klimagrep

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seier til NTB at regjeringa ikkje har rekna tonn for tonn på kor store klimakutt budsjettendringane vil gi.

Han avviser likevel at dei har lagt fram eit dårleg klimabudsjett.

– Eg meiner at vi tek kraftige grep for klima, seier Støre.

Det same seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Viss du ser på alle tiltaka i budsjettet, er det ei rekkje gode tiltak. Vi legg opp til ein klar plan for korleis vi skal redusere klimagassutsleppa med 55 prosent innan 2030, seier Vedum.

– Har de noko å gi SV på dette i dei kommande forhandlingane?

– No skal vi snakke med SV direkte. Vi har lagt fram eit opplegg vi meiner er best. Vi er opptekne av at klimapolitikken må slå ut på ein måte som opplevast rettferdig for folk, svarer Vedum.

SV reknar med gjennomslag

SV får no ei sentral rolle i å sikre mindretalsregjeringa fleirtal for budsjettet i Stortinget. På spørsmål om ho ser lysare eller mørkare på moglegheitene for å semjast etter at regjeringsforslaget er lagt fram, svarer Kaski:

– Det er eit budsjett som ber preg av at det er Ap og Sp som har lagt det fram. Dei tek ikkje dei store nødvendige grepa som trengst for å omstille Noreg, men det er som forventa. Vi vil gå inn i forhandlingane med det alternative budsjettet vårt.

Kaski legg til at ho reknar med at Ap og Sp ønskjer fleirtal, og at dei dermed skjønner at dei må komme SVs prioriteringar i møte.

– Budsjettet må gå mykje lengre på område som forskjell, klima og velferd, fastslår ho.