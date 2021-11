Budsjettlekkasjar frå regjeringa

innenriks

* Kutt i elavgifta på 2,9 milliardar kroner (NRK).

* Husbanken får 2 milliardar kroner meir til startlån for nye bustadkjøparar. Totalt blir låneramma 21 milliardar kroner. (NTB)

* Kommunane får 2,5 milliardar kroner ekstra i frie inntekter. (NRK) Det inkluderer 1,2 milliardar kroner som blir sett av som tilskot ut frå kor mange skular dei har. Målet er å redde skular som blir trua av nedlegging. (VG)

* 1,1 milliardar kroner ekstra blir sett av til klimatiltak. Mellom anna blir løyvingane auka til Enova med 300 millionar kroner, der 100 millionar er sett av til ladestasjonar for elbil, og fornybar energi med 400 millionar kroner, som går over bistandsbudsjettet. (VG)

* 1 milliard kroner blir sett av til ytterlegare kutt i ferjeprisane. (VG) I tillegg skal det bli gratis å reise med ferje til små øyar og kystsamfunn. Det blir sett av 30 millionar kroner til dette. (NTB)

* Maksprisen i barnehagane blir reduserte frå 3.315 kroner til 3.050 kroner per månad. Det vil årleg koste staten 690 millionar kroner. (TV 2)

* 500 millionar kroner blir sett av til å sørgje for at ingen skal miste arbeidsavklaringspengar over nyttår. Det blir òg varsla regelendringar innan sommaren. (TV 2)

* Pendlarordninga blir styrkt med 500 millionar kroner. (Dagbladet/Børsen.)

* Fagforeiningsfrådraget blir dobla frå 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av auken blir allereie foreslått i haust. Dette utgjer 425 millionar kroner i budsjettet for 2022. (VG)

* Bistandsbudsjettet blir omprioritert slik at 500 millionar kroner ekstra går til mattryggleik og småbønder i sørlege delar av verda. (Nationen)

* Det blir sett av 136 millionar kroner til 1.000 fleire tiltaksplassar i Nav og 175 millionar til varig styrking av Nav. (NRK)

* Støre-regjeringa reverserer eit kutt foreslått av Solberg-regjeringa og løyver 300 millionar kroner til toppfinansiering av ressurskrevjande tenester for personar med ekstra bistandsbehov. (NTB)

* Tilskotet til sjukehusa skal aukast med 350 millionar til kroner neste år. Det kjem på toppen av 350 millionar kroner som den førre regjeringa forslo. Totalt vil altså sjukehusa få 700 millionar kroner meir neste år enn i år. (Dagbladet)

* Investeringsstøtta i jordbruket blir auka med 200 millionar kroner. (NTB)

* Politiet får 200 millionar ekstra for å auke bemanninga og lokalt nærvær. (VG)

* 150 millionar kroner blir sett av for å gi full momskompensasjon innan kultur og idrett. (NRK)

* I eit første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet løyver regjeringa 100 millionar kroner ekstra til offentlege barnevernsinstitusjonar. (Klassekampen)

* 50 millionar kroner ekstra blir sett av til psykisk helse. 10 millionar går til lågterskel psykisk helsehjelp i kommunane, medan resten går til tverrfaglege og oppsøkjande team. (TV 2)

* Forsvarsdepartementet flyttar 40 millionar kroner frå internasjonale operasjonar til Heimevernet. (Nationen)

* Forsvaret får 50 millionar kroner ekstra for å betre buforholdet til soldatane. (NRK)

* Regjeringa vil gi 38,5 millionar kroner for å opprette 250 nye varig tilrettelagde arbeidsplassar (VTA). (Dagsavisen).

* Det såkalla finnmarksfrådraget blir auka med 16 prosent. Det gir 31 millionar kroner mindre i inntekter til staten. (Altaposten)

* 30 millionar kroner blir sett av for å styrkje påtalemakta. Pengane skal mellom anna brukast for å auke påtalekapasiteten i saker med vald i nære relasjonar og seksuelle overgrep. (TV 2)

* 50 millionar kroner ekstra blir sett av til Kriminalomsorga. Pengane skal gå til meir bemanning i fengsla. (BT)

* Støtta til FNs organisasjon for palestinske flyktningar (UNRWA) blir auka med 50 millionar kroner. (Dagbladet).

* Mattilsynet får 20 millionar kroner ekstra. Halvparten skal øyremerkast dyrevelferd og tilsyn. (NRK)

* Pressestøtta til lokalaviser blir auka med 8 millionar kroner. (NTB)

