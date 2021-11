Den nye regjeringa utset moms på dyre elbilar

innenriks

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foreslår i tilleggsnummeret sitt til statsbudsjettet for 2022 å innføre omregistreringsavgift for brukte elbilar, og dessutan å innføre ei full trafikkforsikringsavgift for elbilar. Dette er uendra frå budsjettforslaget Erna Solbergs regjering la fram før ho gjekk av for fire veker sidan.

Dessutan foreslår Vedum å oppheve rabatten for elbilar i firmabilskatninga, som inneber at ein berre legg til grunn 60 prosent av listeprisen når ein reknar ut fordelen. Dette skal skaffe regjeringa 345 millionar kroner i ekstra inntekter.

Til gjengjeld vil den nye regjeringa førebles ikkje innføre moms på elbilar som kostar over 600.000 kroner. I tilleggsnotatet er det ikkje lagt opp til dette, trass i at dette er ein del av regjeringsplattforma.

– Ei endring av momsavgiftene allereie frå nyttår ville av fleire årsaker vore utfordrande. Det er ikkje venta at eit endeleg statsbudsjett vil bli vedteke før like før jul, noko som ville gitt bransjen svært kort tid på å endre systema sine, skriv Nettavisen.

