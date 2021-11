Flittige studentar gir skulane over 500 millionar kroner ekstra

innenriks

Samanlagt gir dette ei «ekstrarekning» på 509 millionar kroner til Kunnskapsdepartementet – og dermed ei påskjønning for god gjennomføring til universitet og høgskular i 2022, skriv Khrono.

Dette går fram av forslag til statsbudsjettet for 2022, og er eit budsjettelement som ikkje kan endrast av den nye regjeringa som legg fram tilleggsproposisjonen sin måndag 8. november.

Totalt er det foreslått 41,5 milliardar til universitet og høgskular over forslag til statsbudsjett. Dette er før endringane til den nye regjeringa er offentleggjorde, skriv Khrono.

Årsaka til at universitet og høgskular får ein halv milliard kroner meir å rutte med neste år, er at rundt 40 prosent av løyvinga til universitet og høgskular er basert på kva resultat dei oppnådde to år tidlegare.

For 2022 er det resultata institusjonane oppnådde i 2020 som tel.

Universitet og høgskular har levert litt over 7 prosent meir studiepoeng i studieåret 2020/21 enn førre studieår totalt sett. Auken er ikkje spesielt stor per student, men universitet og høgskular har hatt fleire studentar som tek eksamen og består.

