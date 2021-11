Handikapforbundet kritisk til utforminga av Munch-museet: – Uforsvarleg

innenriks

Nestleiar Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet seier til Dagbladet at ho reagerer på fleire aspekt ved museumsbygget. Ho meiner heisane er for små, at dørene lukkar seg for fort, og at sitjeplassane i velkomstområdet er for låge og for mykje lente bakover.

– Det er uforsvarleg at den store heisen er reservert for restaurant og bar, medan handikappa må bruke dei to små, seier ho til avisa.

Ho seier òg at golvet skaper mykje friksjon ved bruk av rullestol, noko som resulterer i distraherande bråk.

Ifølgje kommunikasjonssjef for Munchmuseet hos byggherren Oslobygg, Haakon Berg Jensen, har dei teke initiativ til møte med Norges Handikapforbund.

Han seier òg at konsulentfirmaet Universell Utforming AS har gjennomført ein uavhengig tredjepartskontroll. Dei jobbar med å kontrollere at bygg kan brukast av alle.

Berg Jensen seier dei jobbar med å løyse utfordringane med at dørene lukkar seg for raskt.

Direktør for Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen, seier dei har hatt nokre travle opningsdagar og stadig jobbar med å gjere brukaropplevinga betre.

– Vi ønskjer at huset skal vere lett tilgjengeleg for alle. Dette er vi opptekne av, og vi er interesserte i å få tilbakemeldingar for å løyse dei utfordringane som er, seier Henrichsen til avisa,

(©NPK)