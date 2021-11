Inga endring i brillestøtta i statsbudsjettet

innenriks

– Vi skal setje oss ned med Blindeforbundet, foreldra, dei ramma, og sikre at brillestøtta fungerer slik at alle barn som treng det, får briller, og at ikkje økonomi skal avgjere, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) før valet.

Både han og andre Ap-politikarar gjentok fleire gonger at dei ville forbetre ordninga, etter at Solberg-regjeringa kutta i henne. Også Sp-leiar og finansminister Trygve Slagsvold har kritisert kutta.

I Hurdalsplattforma står det at regjeringa vil «forbetre ordninga med brillestøtte for barn».

Men i dei foreslåtte endringane i regjeringa i neste års statsbudsjett, er det ikkje sett av pengar til dette.

Tal Blindeforbundet har henta inn frå Nav, viser at 3.000 færre barnefamiliar søkjer om brillestøtte kvar månad etter at ordninga vart stramma inn.

Solberg-regjeringa innførte makssatsar for brillestøtta. I tillegg vart kriteria for å få brillestøtte stramma inn. Hovudregelen er at familiar berre kan få støtte til briller når det er til behandlingsøyemed.

