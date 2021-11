Listhaug: Budsjettforslaget er ein sløsefest på symbolske klimatiltak

innenriks

– Vanlege folk får jo ei ekstrarekning her, spesielt bilistar og sjuke folk må betale masse pengar for dette gildet her, seier Listhaug til NTB.

Ho seier at «sløsefesten på klima» held fram. Fram til 2026 doblar den nye regjeringa det norske bidraget til det internasjonale klimaarbeidet til 14 milliardar kroner, noko Listhaug stiller seg kritisk til.

Ap-Sp-regjeringa går òg inn for at bilistane i stor grad skal skjermast for auka CO2-avgift, og samla sett blir drivstoffavgiftene auka noko. Det er snakk om ein auke på 12 øre frå 2021-nivå, medan det for diesel blir ein auke på 13 øre frå 2021.

– Det er jo eit totalt mageplask for Sp. Marit Arnstad stilte ultimatum på at ho ikkje skulle vere med på ei regjering som auka drivstoffavgiftene, seier Listhaug.

– Det vil komme på toppen av ein pris som allereie nærmar seg 20 kroner literen. Og dei som får svi mest, det er jo folk ute i distrikta som er mest avhengige av bilen, seier ho.

