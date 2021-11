innenriks

Kuttet blir grunngitt med at ferdigstillinga av nybygget for Nasjonalmuseet på Vestbanen er forseinka, noko som har medført at dei planlagde aktivitetane i museet fram mot opninga har vorte utsett.

Dette har igjen gitt ein utilsikta auke av eigenkapitalen til museet, mellom anna på grunn av betydeleg lågare husleigekostnader enn opphavleg budsjettert, heiter det i tilleggsnummeret til regjeringa til statsbudsjettet.

(©NPK)