Raudt åtvarar: – Det er framleis krise

innenriks

– Det er det beste budsjettet på åtte år! Og det er berre å forvente, seier Raudts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til NTB.

Ho er i hovudsak positiv til det som har kome fram om budsjettendringar frå Støre-regjeringa så langt. Men når oljepengebruken blir liggjande uendra, så vekkjer det ei bekymring hos Martinussen for at koronakrisetiltaka vil bli utfasa for raskt.

– Det er framleis krise i enkelte sektorar, fastslår ho og nemner reiseliv og kulturliv som døme.

– Det finst arbeidsledige folk som framleis slit, og det finst sektorar som framleis slit. Og Raudt forventar at ein framleis har tiltak for desse.

Ei anna bekymring hos Raudt er at Ap og Sp skal frede for mykje av skattekutta til dei borgarlege.

– Den borgarlege regjeringa kutta skattane med 36 milliardar. Sånn sett skulle det vore stort rom for å auke inntektene ved å reversere desse skattekutta, seier Martinussen.

– Eg er bekymra for at dei har for varsam hand i å auke skattane for dei rike, seier ho.

(©NPK)