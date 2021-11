Støre vil bruke like mykje oljepengar som Solberg

innenriks

Det kjem fram av nøkkeltala Finansdepartementet publiserte klokka 8 måndag morgon.

322,4 milliardar kroner svarer til 2,6 prosent av Statens pensjonsfond utland, best kjent som Oljefondet, og det er godt innafor tilrådinga i handlingsregelen om å halde oljepengebruken under 3 prosent.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) seier til TV 2 at regjeringa held igjen på oljepengebruken for å unngå at renta skal stige raskare enn det Noregs Bank legg opp til.

– Det er mange som har mykje lån i Noreg og er bekymra for rentene. No har Noregs Bank varsla at tida for rekordlåge renter er litt forbi, så det kjem til å gå litt oppover. Derfor er det viktig at vi held igjen på oljepengebruken, slik at vi ikkje bidreg til at rentene går fortare opp enn det Noregs Bank allereie har varsla, seier Vedum.

Tilleggsproposisjonen er den nye regjeringa sitt forslag til endringar og omdisponeringar i Solberg-regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Forslaget frå Støre-regjeringa blir lagt fram klokka 12 måndag og skal gjennom forhandlingar, truleg med SV i første omgang.

Vedum: – Det går godt

– Mange av dei tinga som ligg i budsjettet, er ting som SV vil kjenne seg igjen i, til dømes dette med styrkt kommuneøkonomi når det gjeld skule, sjukeheim, låge prisar i barnehagen, seier Vedum.

Prognosane for verdiskaping, sysselsetjing og arbeidsløyse neste år er dei same som Solberg-regjeringa la til grunn i budsjettforslaget sitt for ein månads tid sidan.

Veksten i Fastlands-BNP blir anslått til solide 3,8 prosent, og arbeidsløysa skal falle til 2,4 prosent neste år, dersom prognosane slår til.

– Det går godt i norsk økonomi, budsjettet er tilpassa dette. Vi har jo hatt veldig låge renter. Krona har òg vore veldig låg, og det har styrkt konkurranseevna vår. Vi er opptekne av å ha eit ansvarleg og godt budsjett, og det er det vi kjem til å leggje fram klokka 12, sa han til journalistane som hadde møtt opp utanfor statsrådsbustaden.

Budsjettimpulsen – bidraget statsbudsjettet har til aktiviteten i norsk økonomi – blir anslått til -2,6 prosent. I pandemi-året 2020 var han på heile 3,8 prosent, medan han i fjor var nokså nøytral (0,6 prosent).

Straum, klima og pendlarar

Vedum nemner spesielt pendlarar, der det på førehand har vore kjend at regjeringa vil styrkje pendlarfrådraget til ein pris av 500 millionar kroner. Eit anna tiltak er at den nye regjeringa vil kutte elavgifta med nesten 50 prosent i januar, februar og mars for å møte dei høge straumprisane. Tiltaket er berekna til å gi staten 2,9 milliardar kroner mindre i avgifter neste år.

– Dette hjelper alle som har straumutgifter i Noreg, og det er viktig at dei kostnadene ikkje blir kjempehøge for folk, seier Vedum.

Han seier òg at han gler seg til å leggje fram den delen av det endra forslaget som går på klima.

SV legg om nokre dagar fram det alternative budsjettet sitt. Deretter blir det forhandlingar med regjeringspartia.

Frist for finanskomiteen til å komme med innstillinga si, er 26. november, medan finansdebatten i Stortinget går av stabelen 2. desember.