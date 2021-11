Straumpris-aksjonistar ikkje fornøgde med avgiftskutt – varslar demonstrasjonar

innenriks

Regjeringa varslar i statsbudsjettet eit kutt i elavgifta på til saman 2,9 milliardar kroner. Ifølgje finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil det bli om lag 48 prosent reduksjon av elavgifta i januar, februar og mars.

I tillegg blir det ein generell reduksjon resten av året på ni prosent av elavgifta, som medrekna forslaget frå regjeringa er på 15 øre per kwh.

Advokat Olav Sylte, som administrerer Facebook-gruppa «vi som krev billigare straum», seier til Nationen at dette ikkje er godt nok. Han seier folk er mektig lei av dei høge straumprisane og legg til at han hadde venta grep i storleiksordenen 15–20 milliardersklassen.

– Straumprisauken er berre starten på noko som vil halde fram og berre bli verre. Det er òg starten på ei endå større inntekt for staten. Det er ganske uforståeleg at dei som er valde inn til å leie landet, ikkje legg inn ein større innsats for å senke straumutgiftene, seier Sylte.

Han seier dei landsomfattande demonstrasjonane dei varsla søndag kveld vil gå som planlagd. Demonstrasjonar er varsla i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Fredrikstad, Skien, Arendal, Trondheim, Porsgrunn og Larvik. Det er ikkje kunngjort når dei skal finne stad.

