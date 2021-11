Venstre: Eit steg tilbake for klimaet

innenriks

Nestleiar og finanspolitisk talsmann Sveinung Rotevatn i Venstre seier dei foreslåtte budsjettendringane frå den nye regjeringa svekkjer klimainnsatsen i Noreg, og at utsleppa no vil gå opp i staden for å gå ned.

– Regjeringa svekkjer effekten av det viktigaste klimatiltaket vårt, CO2-avgifta, når dei senkar vegbruksavgifta. Det vil ha ein negativ effekt på totalt 1,5-2 millionar tonn utslepp fram mot 2030. Det er ein kraftig auke, når vi må ned, seier Rotevatn.

Han trekkjer vidare fram at regjeringa vil kutte i el-bilfordelane, i skogvernet, kuttar i tilskota til klimainvesteringsfondet Nysnø med 400 millionar og kuttar 72 millionar til miljøteknologiordninga.

– Den grøne bløffen er avslørt. Regjeringa snakkar grønt i Glasgow, men svekkjer klimainnsatsen her heime, seier Rotevatn.

(©NPK)