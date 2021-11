Advokaten til knivmannen: – Han var i ferd med å friskne til i 2020

innenriks

– Han var i ferd med å friskne til og fungerte under rettssaka, seier advokat Andrea Wisløff til NTB.

I desember i fjor stod 33-åringen som tysdag vart drepen av politiet på Bislett, etter å ha trua fleire menneske med kniv, tiltalt for å ha knivstukke ein mann på Grünerløkka i Oslo i juni 2019.

Dei sakkunnige som vurderte mannen den gong konkluderte med at han var psykotisk då han knivstakk mannen og trua fleire andre tilfeldige personar. 11. desember i fjor vart han dømt til tvungen psykisk helsevern for drapsforsøket.

– Var adekvat då

Wisløff tok over som forsvararen til 33-åringen ved årsskiftet 2019/2020, og forsvarte han under rettssaka.

– Han hadde sete i varetekt ei god stund då eg vart forsvararen hans, og var adekvat då. Han var òg under behandling då han fekk dommen, seier ho.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sa under ein pressekonferanse at mannen var ute på kortvarig permisjon frå helsevesenet då han trua tilfeldige menneske med kniv tysdag morgon. Mannen gjekk ut i permisjon måndag denne veka.

Wisløff vil ikkje seie noko om ho meiner det var rett å gi mannen permisjon under eit år etter at han vart dømt til tvungen psykisk helsevern.

– Eg har ingen kjennskap til innhaldet i behandlinga, og eg har ikkje føresetnader for å kunne uttale meg om det var rett å gi han permisjon. Det er helsevesenet som må uttale seg om ting rundt helsetilstanden hans, seier ho.

Wisløff vil ikkje seie noko om ho har vore i kontakt med mannen etter at han vart dømt i fjor.

Psykiater: – Ikkje kort tid

Psykiater Randi Rosenqvist er éin av to sakkunnige som vurderte mannen i samband med rettssaka i fjor. I si vurdering kom dei sakkunnige fram til at mannen leid av schizofreni.

Ho seier til Aftenposten at ho ikkje er overraska over at pasienten er ute så kort tid etter dommen. Aftenposten intervjua Rosenqvist før det vart kjent at mannen var ute på permisjon.

– Då dommen fall i desember i fjor, hadde han vore sjuk i halvtanna år. Innan dommen kom, var han mykje betre. At han eitt år etterpå er etablert i bustad, synest eg ikkje er rart. Han var definitivt i ferd med å friskne til for eitt år sidan. Eitt år er ikkje kort tid når han har vorte betre. Han må ha vorte dårleg igjen, seier Rosenqvist.

