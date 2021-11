Eldprøve for ferske budsjettkameratar – dette er tidsfristen

innenriks

– Det er korte fristar, konstaterer leiar Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen til NTB.

Etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum måndag la fram forslaget Støre-regjeringa hadde til endra 2022-budsjett, er det han som no har ansvar for å sikre fleirtal for budsjettet i Stortinget.

Det må skje i løpet av nokre få veker dersom dei skal komme i mål til finansdebatten 2. desember.

Alternativt budsjett

Knutsen seier han så snart som mogleg vil setje seg ned med dei to kollegaene sine i finanskomiteen – Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik og Kari Elisabeth Kaski i SV, som regjeringa har utropt til den føretrekte budsjettpartnaren sin.

Før dei formelle forhandlingane kan ta til, vil SV leggje fram det alternative budsjettet sitt. Det skjer først i byrjinga av neste veke.

Det kan likevel bli førebuande møte alt denne veka, får NTB opplyst frå fleire hald.

– Må komme oss i møte

– Vi kjem til å leggje fram eit budsjett som er meir solidarisk, rettferdig og grønt. Det må Ap og Sp komme oss i møte på, seier Kaski.

Ho understrekar at regjeringa ikkje kan ta SVs støtte for gitt.

– SV vil ikkje stemme for eit budsjett som ikkje styrkjer klimapolitikken og som ikkje får gjort noko med den veksande forskjellen mellom folk, konstaterer ho.

På desse to områda går ikkje budsjettet til regjeringa langt nok, meiner Kaski. Ho forventar at Ap og Sp bruker skattesystemet for å få ned forskjellane, og fører ein klimapolitikk som kuttar klimagassutsleppa.

– Det er litt endringar både i formues- og inntektsskatt, men det er jo ikkje så mykje som dei hadde i dei alternative budsjetta sine i fjor. Så her er det definitivt nødvendig å gå lenger for å få forskjellane ned, seier Kaski, som også reagerer på at regjeringa mellom anna held fast på kuttet i brillestøtte for barn.

Ap: Store skatteendringar

Knutsen i Ap seier at han gler seg til å diskutere budsjett med SV i Stortinget, men er ikkje like open for å gå laus på skatteopplegget.

– Det blir gjort store skatteendringar på kort tid i dette tilleggsnummeret, seier han, og nemner mellom anna auka satsar i formuesskatten i tillegg til store endringar i inntektsskatten.

– Det har vore viktig for Sp og Ap at skattesystemet skal omfordele. Så skal det òg vere føreseieleg for folk og bedrifter på veg ut av koronapandemien. Det kjem vi òg til å jobbe for gjennom eit stortingsforlik, seier han.

– Rett oljepengebruk

Då Høgre og Frp tok over styringa i 2013, brukte dei vel 2 milliardar kroner på å bli samde med KrF og Venstre om budsjettet. Kor mykje som må flyttast på for at dei noverande budsjettkameratane skal bli samde, står att å sjå.

Ap og Sp har lagt opp til ein oljepengebruk på 2,6 prosent, det same som Solberg-regjeringa foreslo.

Knutsen understrekar at det er viktig for Ap å føre ein ansvarleg økonomisk politikk.

– Ansvarleg økonomisk politikk blir ekstremt viktig òg i stortingsarbeidet med budsjettet, konstaterer leiaren for finanskomiteen.

Heller ikkje finansminister Vedum er særleg lysten på å smørje budsjettforhandlingane med oljepengar.

– Vi meiner at den oljepengebruken vi har lagt opp til, er rett, seier Vedum til NTB.

