Julekortet frå statsministeren blir frå Sortland

Om ikkje lenge set statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) seg ned for å skrive hundrevis av julekort til inn- og utland.

– Eg gler meg til å sende julekortet med dette fine biletet til mine venner både i Noreg og i andre land. Det er ingen løyndom at eg er glad i Nord-Noreg, så eg er glad for at dette biletet skal pryde dei første julekorta eg skriv som statsminister, seier Støre i ei pressemelding.

Biletet tok Nydal med mobilen i fjor vinter, i nærleiken av der ho bur. Ho seier at ho vart overraska då ho fekk vite at det var biletet hennar som skal blir sendt land og strand rundt med statsministeren og Statsministerens kontor (SMK) som sender.

Motiva på julekorta frå statsministeren og SMK blir kvart år valt ut på bakgrunn av ein fotokonkurranse for hobbyfotografar.

