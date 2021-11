Mann dømt til ti års fengsel for knivdrap i Porsanger

innenriks

Det var i desember 2019 at knivstikkinga skjedde i ei leilegheit i Lakselv i Porsanger.

Tiltalte og den drepne var ifølgje tiltalte gode venner. Dei to var i leilegheita til tiltalte saman med to andre og drakk alkohol og røykte hasj då tiltalte og fornærma byrja å slåst.

Den tiltalte henta då to knivar frå kjøkkenet og sette seg deretter i ein stol. Deretter skjedde det ein ny konfrontasjon mellom dei to som førte til at polakken vart knivstukken og døydde. I retten sa den tiltalte at han ikkje meinte å knivstikke polakken.

Den 33 år gamle mannen vart i Indre Finnmark tingrett i fjor sommar dømt til ni års fengsel for drapet, men i januar i år gjorde Hålogaland lagmannsrett dommen om til sju års fengsel for grov kroppsskade med døden til følgje.

Saka vart deretter anka til Høgsterett, som valde å oppheve dommen og sende den tilbake til lagmannsretten.

Lagmannsretten la i januar til grunn at sjølve knivstikket var forsettleg, men at forsettet ikkje omfatta at polakken kunne døy av knivstikket. Etter Høgsteretts syn gav ikkje lagmannsretten ei tilfredsstillande forklaring på at sannsynsforsett for dødsfølgja ikkje var funnen bevist.

Denne gongen har fleirtalet i Hålogaland lagmannsrett komme fram til at det var ei vilja handling då 33-åringen knivstakk polakken. Dei dømde han til ti år og seks månaders fengsel. I tillegg vart han dømd til å betale 200.000 kroner kvar i oppreisning til dei to barna til polakken og foreldre.

