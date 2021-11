Mann skoten og drepen av politiet i Oslo

innenriks

Det stadfestar operasjonsleiar Tore Solberg overfor NRK tysdag formiddag. Politiet varslar ei ny oppdatering klokka 12.

Det var like før klokka 9 politiet fekk melding om ein trugande person med kniv i området ved Thereses gate på Bislett i Oslo. Ein politipatrulje var på plass på staden innan kort tid.

– På dette tidspunktet oppstår det ein konfrontasjon med personen og ein trusselsituasjon der det vert fyrt av skot, opplyser operasjonsleiar Tore Solberg til NTB.

Personen vart treft av skota og køyrd til Ullevål sjukehus for vidare behandling. Seinare vart mannen altså stadfesta død.

Ein tenesteperson vart òg skadd i samband med hendinga. Skadeomfanget er ukjend, men tilstanden er ikkje kritisk, ifølgje politiet.

Aktivt til angrep

På ei orientering for pressen gav innsatsleiar Torgeir Brenden i Oslo-politiet fleire detaljar om hendingsgangen.

Han seier personen aktivt prøvde å angripe tilsynelatande tilfeldige personar med kniv i området. Mannen skal ha vore i berr overkropp, og bilete frå staden viser at ein politibil har skadar i fronten etter å ha kollidert med ein bygning.

– Politiet har prøvd å køyre han ned då han var i ferd med å prøve å knivstikke ein person. Han gjekk då aktivt til angrep på politiet med kniv. Vi oppfattar at gjerningspersonen aktivt har prøvd å komme seg inn i politibilen, seier Brenden.

Han seier politiet oppfatta situasjonen som ein særs alvorleg valdshandling, som dei gjorde alt i si makt for å stanse.

– I samband med arrestasjonen vart ein tenesteperson skadd. Vedkommande er ikkje kritisk skadd, utover det har eg ikkje oversikt, seier Brenden.

Leitar etter fleire skadde

Ifølgje Brenden er det ingenting per no som tilseier at det er fleire gjerningspersonar.

Politiet har enno ikkje full oversikt over kva som skjedde i forkant av konfrontasjonen med gjerningspersonen. Derfor leitar dei etter fleire eventuelle skadde.

– Det vi veit er at han var i ferd med å angripe personar på gata då politiet kom. Vi har ikkje stadfesta identiteten til vedkommande, dette er noko vi jobbar med no, seier Brenden.

Det er framleis mange patruljar i området, som er sperra av. Politiet trur det vil ta noko tid før området vil gjenopnast for trafikk.

Justisministeren orientert

Det var Nettavisen som først melde at ein mann vart skoten av politiet. Bilete frå Thereses gate på Bislett viste stort politioppbod og fleire ambulansar.

Politidirektoratet har beordra mellombels væpning av politiet i heile landet etter det dei beskriv som den «alvorlige hendinga» på Bislett.

Justisdepartementet opplyser at justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) er informert om hendinga.

Også Spesialeininga for politisaker er varsla om hendinga.

– Spesialeininga har sett i verk obligatorisk etterforsking sjølv om det ikkje er grunn til mistanke om at det har skjedd ei straffbar handling, skriv dei på nettsidene sine.

Seniorrådgivar Annett Aamodt i PST stadfestar overfor Avisa Oslo at også dei er orienterte. Ho vil ikkje gi ytterlegare kommentarar no.