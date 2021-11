Noregs Bank fryktar cyberangrep mot norske bankar

innenriks

– Høg grad av digitalisering og samankopling gjer det norske finansielle systemet sårbart. Finansføretaka rapporterer om fleire og meir sofistikerte angrep. Eit skjerpa trusselbilete aukar cyberrisikoen, konkluderer Noregs Bank i rapporten Finansiell stabilitet 2021.

I den årlege rapporten ser Noregs Bank på kor robust det finansielle systemet er og kor utsett det er for forstyrringar. Medan alt tyder på at dei norske bankane er godt rusta mot tradisjonelle forstyrringar og kriser – pandemien gjorde til dømes mindre skade enn frykta i fjor haust – varslar Noregs Bank no om auka risiko for digitale angrep mot aktørar i det finansielle systemet.

Sentralbanken maner til skjerping av cybertryggleiken for å verne den norske økonomien mot uro som følgje av hacking og digitale angrep mot finansielle aktørar.

Systemet er sårbart

– Sårbarheiter i det finansielle systemet kan forsterke uro. I Noreg er høg gjeld i hushalda den viktigaste sårbarheita. Men systemet er òg sårbart for cyberangrep, som aukar i omfang, poengterer visesentralbanksjef Ida Wolden Bache i samband med framlegginga av rapporten, der det kjem fram at cyberangrep kan få konsekvensar ikkje berre for enkeltaktørar, men for heile det finansielle systemet.

I tillegg er det behov for eit breiare samarbeid mellom ulike styresmakter og aktørar i det finansielle systemet, heiter det i rapporten. Noregs Bank vedtok i september å innføre eit rammeverk for testing av cybertryggleik i finansiell sektor i samarbeid med Finanstilsynet.

Det vil bidra til å styrke cybertryggleiken i finansiell sektor og gi meir kunnskap om korleis cyberangrep kan ramme det finansielle systemet. Det skal òg gjerast eit arbeid for å kartleggje korleis cyberangrep kan true den finansielle stabiliteten.

indre tap enn frykta

I fjor haust poengterte sentralbanken at auken i smitteomfanget her i landet utgjorde ei betydeleg usikkerheit for bankane. No er konklusjonen at tapa for bankane vart mindre enn frykta, at gjenopninga av samfunnet har gitt ein markert oppgang i norsk økonomi og at aktiviteten er høgare enn før koronapandemien.

– Ein av hovudkonklusjonane er at det finansielle systemet har klart seg godt under koronapandemien, understrekar Bache.

Høg gjeld i hushalda – som Noregs Bank oppgir som den største trusselen mot finansiell stabilitet – gjer hushalda sårbare for bortfall av inntekter, auka utlånsrenter og bustadprisfall.

Det er framleis uvisse rundt den vidare utviklinga til pandemien. Ei smitteoppblomstring kan dempe oppgangen i økonomien, og ein brå auke i renter og risikopremiar globalt kan gi forstyrringar som forplantar seg i det norske finansielle systemet.

(©NPK)