Auka straumprisar trekkjer prisane opp

Frå september til oktober i år fall prisane 0,3 prosent, og tolvmånaders-endringa frå oktober til oktober har gått ned frå tilsvarande tal i september, som viste ein auke på 4,1 prosent.

– Den klart viktigaste bidragsytaren til auken i KPI siste tolv månader er dei historisk høge elektrisitetsprisane. Frå oktober 2020 til oktober 2021 steig prisane på elektrisitet inkludert nettleige 79,2 prosent, seier seniorrådgivar Ragnhild Nygaard i SSB.

Samtidig er matvareprisane med på å dempe oppgangen dei siste tolv månadene.

For mat og alkoholfri drikke fall prisane 4 prosent frå fjorårets oktober til same månad i år. Dette er det største prisfallet for mat og drikke sidan momssatsen vart justert ned i 2001, opplyser Virke.

– Dette viser at tøff konkurranse i daglegvaremarknaden kjem forbrukarane til gode. Dette er viktig for hushalda, særleg når straum er dyrare enn normalt, seier Jarle Hammerstad, fungerande leiar for Virke daglegvare.

Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, auka 0,9 prosent i same periode, ned frå 1,2 prosent førre månad.

På førehand hadde Bloomberg venta ein auke på 1,2 prosent òg for oktober, skriv E24.

