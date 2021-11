FHI: Epidemien held fram å auke i omfang

innenriks

Avdelingsdirektør Line Vold ved FHI seier det er særleg innleggingsstala dei følgjer med argusauge.

– Vi toler meir smitte i samfunnet no som så mange er vaksinerte. Det vi no følgjer svært nøye med på, er utviklinga av nye pasientar innlagt på sjukehus. Vi ønskjer ikkje at belastninga på helsetenesta i kommunar og sjukehus skal bli for stor, seier ho i ei pressemelding.

Ifølgje vekerapporten vart det lagt inn 135 nye pasientar i veke 44, etter 111 veka før. Trenden har særleg vore aukande blant dei over 65 år dei siste fire vekene, og talet i denne aldersgruppa er no tilsvarande det høgaste nivået våren 2021.

Fleire døde og smitta

Det vart òg registrert vesentleg fleire dødsfall i samband med korona i veke 44 enn i veka før. Totalt vart det registrert 28 koronarelaterte dødsfall førre veke, mot 16 veka før. Det er same nivå som i byrjinga av 2021.

Smitten held fram med å auke, og i alt vart det meldt om 9.728 nye tilfelle førre veke. Det er ein auke på 39 prosent frå veka før. Det er fire gonger høgare smitte blant uvaksinerte per 100.000 innbyggjarar samanlikna med fullvaksinerte.

R-talet er anslått til å liggje på 1,3.

Vaksinasjon bremsar

FHI slår fast at det er mest blant barn og unge epidemien aukar i omfang, og understrekar at desse i lita grad blir alvorleg sjuke, men det er ei hake ved dette.

– Med meir smitte blant barn og unge er det likevel òg høgare risiko for auke i smitte blant eldre uvaksinerte og andre med større risiko for alvorleg utvikling, seier Vold.

Vaksinasjonsdekning bidreg til å bremse, men ikkje stoppe spreiinga blant unge vaksne, middelaldrande og eldre.

– Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte vaksne om at vaksinasjon kan verne dei mot alvorleg sjukdom. Oppfriskingsdosen til dei eldste vaksinerte vil forhåpentleg verne dei ytterlegare, og kommunane må prioritere denne vaksinasjonen dei næraste vekene, skriv FHI.